Erzurum’da kendisinden haber alınmayan Vahdettin Demir (80) isimli vatandaş, ihbar üzerine gelen ekipler tarafından evinin banyosunda ölü bulundu.Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Somunoğlu Caddesi’nde bir binanın giriş katında ikamet eden Vahdettin Demir’den haber alınamayınca, çevredeki vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Eve gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı.İtfaiye çalışanları tarafından kapısı açılan apartman dairesinde yaşlı adam banyoda ve yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık personelince Vahdettin Demir’in yapılan muayenesinde öldüğü tespit edildi. Bu arada apartmandaki gaz kokusu şüphesi üzerine, gelen teknik personel tarafından binanın doğal gazı kesildi.Vahdettin Demir’in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.