Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Said Talha Zengin ile Sağlıklı Yaş Alma Merkezi (YAŞAM) ekibi, ilk hastaları olan Zeki ve Sevgi Kalık çiftini evlerinde ziyaret etti.Ekip, muayenesinde görme problemi tespit edip YAŞAM Projesi kapsamında göz ameliyatını gerçekleştirdiği bir diğer hasta olan Mukime İçoğlu’nu da evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini sundu.Erzurum İl Sağlık Müdür Dr. Gürsel Bedir, yaşlıların dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürün ve değerlerin yarınlara taşınmasını sağlayan en değerli varlıklar olduğunu ifade ederek, "Daha sağlıklı ve sosyal yönden aktif kalabilen yaşlı bireyler için yaşlılara yönelik kronik hastalıklar ile mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak öncelikli görevlerimiz arasındadır" şeklinde konuştu.Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Said Talha Zengin; "Hastalarımız, Sağlıklı Yaş Alma Merkezimizde yani kısaca YAŞAM’da hekim, evde bakım teknikeri, gerontolog ve hemşireden oluşan ekipçe takip edilmektedir. Yaşlılarımız, gerekli görüldüğünde psikolog, diyetisyen ve fizyoterapiste yönlendirilmektedir. Sağlık problemleri sebebiyle hastaneye erişimde sorun yaşayan hastalarımızın, evde sağlık hizmetleri nakil araçları ile hastaneye ulaşımını koordine etmekteyiz.’ dedi.YAŞAM sorumlu hekimi olan aile hekimliği uzmanı Dr. Uğur Kaya; ‘Yaşlılarımızı, başvurularından sonra bütüncül olarak değerlendirip ilaçlarını kontrol ediyoruz. Bu sayede, yaşlılarımızın neredeyse yarısında ilaç kullanımını azalttık ve kullandığı ilaçları da doğru şekilde kullanmasına yardımcı olduk. Böylece hastalarımızın tansiyon ve şeker değerlerini kontrol altına almayı başardık. Gerekli gördüğümüzde geriatri, nöroloji, kardiyoloji, ortopedi, göz hastalıkları ile kulak burun boğaz hastalıkları gibi uzmanlık dallarına danışmaktayız. Gözlük ve işitme cihazı kullanmaya başlayan, katarakt sebebiyle ameliyat olup konforu artan hastalarımız oldu. İlgili uzmanlık dallarına randevularını planlayıp bir refakatçi arkadaşımızla beraber ilgili polikliniklere yönlendirme yapmaktayız. Sağlık teknikerimiz Bilge Hanım takip planını yaparken Gerontolog Kamer Hanım kapsamlı geriatrik testlerle yaşlılarımızı yakından takip etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğümüzün ile Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimliğimizin desteği ve ekip arkadaşlarımın özverili çalışmasıyla yaşlılarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz.’ dedi.Dr. Kaya, 80 yaşının üstündeki yaşlıları bu hizmetten faydalanmaları için Erzurum Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri bünyesindeki YAŞAM Polikliniği’ne beklediklerini belirtti.