Ardahan’da duvar kenarında yaralı halde bulunan güvercin, tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Sabah saatlerinde Atatürk Caddesi’nde bulunan bir duvarın kenarında gençler uçamayan ve yaralı bir kuş olduğunu fark etti. Gençler kuşu alarak bir kartona koyup tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğüne götürdü.Tedavi edilecekDoğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan yaralı güvercin görevli personele teslim edildi. Uzman veteriner hekimleri tarafından tedavi edilecek ve tüm bakımları yapılacak yaralı güvercin tedavisinin ardından doğaya salınacak.Yaralı güvercini alarak doğa koruma ekiplerine teslim eden Özgür Furkan Yıldız, "Kapımızın önündeki duvar kenarında bitkin ve yaralı halde bir güvercin gördük. Güvercini bir koliye koyarak Doğa Koruma ekiplerini aradık. Birazdan gelip yaralı güvercini alarak gerekli olan tedavisini yapacaklar" dedi.