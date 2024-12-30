Erzincan’ın Refahiye ilçesinde yaralı yaban domuzuna av köpekleriyle işkence eden 11 avcı tespit edildi. Haklarında yasal işlem başlatıldı.Refahiye ilçesi Dolaylı köyü kırsalında 15 Aralık 2024 günü av yaparak yaralı yaban domuzuna av köpekleri ile işkence ve eziyet edilen görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine, Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce detaylı görüntü analizleri yapılarak 11 şahsın açık kimlikleri tespit edildi. Şahıslara 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan Adli Makamlara suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca 2 şahsa avcılık belgesi almadan avlaklarda izinsiz avlanmaları nedeniyle Erzincan Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğünce 15 bin 757 TL idari para cezası uygulandı.Konuya ilişkin Erzincan İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Avcılık etiği, genellikle hayvanların gereksiz yere acı çekmesini önlemek, doğayı korumak ve avlanmanın sürdürülebilir olmasını sağlamak gibi temel ilkeler üzerine kuruludur. Bu bağlamda yaban hayvanlarına işkence ve eziyet etmek avcılık etiği ile bağdaşmayan bir davranıştır. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, çevre ve doğal hayatın korunması amacıyla görevlerine aralıksız devam etmektedir.” denildi.