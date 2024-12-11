Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinin dağlık bölgesinde yaralı bulunan yaban keçisi tedavi altına alındı.Çemişgezek ilçesinin dağlık bölgesinde, yaralı halde iken köpeklerin de saldırısına uğrayan yaban keçisini gören vatandaşlar, durumu Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Çemişgezek Şefliğine bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri dağlık bölgede yaralı yaban keçisini alarak, ilk müdahalenin yapılması için Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirdi. Veteriner hekimlerin ilk müdahalesinin ardından, yaralı yaban keçisi tedavisinin sürdürülmesi için Tunceli kent merkezine götürüldü.Yaralı yaban keçisine ilk müdahaleyi gerçekleştiren veteriner hekim Zeynel Aydın, "Erkek yaban keçisi Doğa ve Milli Parklar ekipleri tarafından yaralı şekilde kurumumuza getirildi. Biz burada ilk müdahaleleri yaptık. Yaranın durumuna baktık. Doku bütünlüğü bozulmuş mu bozulmamış mı, bu tür durumları değerlendirdik. Daha sonrasında solunum sayılarına da baktık. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim ettik. Kent merkezine götürülen yaban keçisi orada ameliyat altına alınacak" dedi.Yaralı yaban keçisi, tedavisinin tamamlanmasından sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak.