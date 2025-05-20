Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 21-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 7. Malatya Yapı Dekorasyon Fuarı’nın yapılacağı Mişmiş Park Fuar Alanı’nda incelemelerde bulundu. Fuar hazırlıklarının tamamlandığını belirten Başkan Er, tüm Malatyalıları fuara davet etti.Malatya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan fuar, İstanbul, Ankara, Tokat, Elazığ ve çevre illerden gelen üretici ve bayii firmaları ağırlayacak. Toplam 3 bin 54 metrekarelik alanda kurulacak fuarda 25 üretici ve 22 bayii olmak üzere toplam 47 firma yer alacak. Katılımcı firmalar, ürünlerini tanıtma ve doğrudan satış yapma imkânı bulacak.Fuar alanında açıklamalarda bulunan Başkan Sami Er, "Orduzu Mişmiş Park Fuar Merkezimizde bu yıl 7’ncisini düzenleyeceğimiz Malatya Yapı Dekorasyon Fuarımız, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’te kapılarını açacak. Pandemi ve deprem gibi zorlu süreçler nedeniyle fuarımıza uzun süre ara verilmişti. Artık bu süreçleri geride bırakıyor ve normalleşme adına önemli adımlar atıyoruz. Geçtiğimiz yıl Kitap Fuarı ve Kayısı Festivalini düzenlemiştik, bu yıl da Yapı Dekorasyon Fuarı’nı Malatyalılarla buluşturuyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm hemşerilerimi fuarımıza bekliyoruz" diye konuştu.