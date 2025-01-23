Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yangın ve yangına müdahale konularında önemli bir eğitim programı düzenledi.Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitim programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, yangın güvenliğinin önemine vurgu yaptı. Aykut, yangın anında doğru müdahale yöntemlerinin hayat kurtarıcı olabileceğini belirterek, yangınların önlenmesi ve müdahale yöntemleri hakkında farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekti.Aykut, ayrıca Bolu’nun Kartalkaya bölgesinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek, vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Açılış konuşmasının ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Eğitim Amiri Halit Uludağ tarafından yangın eğitimi verildi. Yangına müdahale edilebilmesi için gereken bilgilerin önemine değinen Uludağ, aksi takdirde yangınlarda gözyaşlarını tutamadıkları durumlarla karşılaştıklarını belirtti. Yangının başlangıç evresindeyken uygun şekillerde kontrol altına alınması gerektiğini aktaran Uludağ, bu gibi durumlarda yangın söndürme cihazı kullanılabileceğini ifade etti. Eğitim programı sonunda kurum personeline yangın tatbikatı yaptırıldı.