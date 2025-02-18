Yakutiye Belediyesi’nde 2025 yılı toplu iş sözleşmesi imzalandı.Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Yakutiye Belediyesi olarak, işçi kardeşlerimizin 2025 yılı toplu iş sözleşmesinin imza törenini gerçekleştirdik. Çalışma arkadaşlarımızın maaş ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler sağladığımız bu sözleşmenin tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyor, Yakutiyemizin gelişimi için gece gündüz demeden gayret eden tüm işçi kardeşlerimize emekleri için şükranlarımızı sunuyoruz. Sendika Başkanımız Sayın Erdoğan Çelik’e ve tüm Hizmet-İş Sendikası’na katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. İşçi kardeşlerimizin alın teri bizim için en büyük değerdir. Tüm mesai arkadaşlarımıza ve ailelerine hayırlı, bereketli olsun" dedi.