Hakkari Belediyesi Veteriner İsleri Müdürlüğü ekipleri, yaz-kış demeden hayvanları beslemeye devam ediyor.Veteriner İşleri Müdürlüğü güçten düşmüş, yiyecek bulmakta zorlanan veya yaralanan hayvanları doğal yaşam alanlarında besliyor. Sosyal belediyecilik adına çalışmalarını sürdüren ekipler, yağmurlu havalarda can dostları yalnız bırakmıyor. Hasta, yaralı ya da güçten düştüğü için vatandaşlar tarafından belediye kliniğine getirilen can dostların bakım tedavilerini yapan ekipler, ayrıca doğal yaşam alanlarına mama ve yemek bırakarak beslenmelerine yardımcı oluyor.