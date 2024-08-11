Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde virajı alamayan İran plakalı otomobilin şarampole uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.Edinilen bilgilere göre, kaza, Esendere yolu üzerindeki Dilimli Barajı yakınlarında meydana geldi. Esendere yönünden gelen İran plakalı otomobil, Dilimli Barajı yakınlarında virajı alamayarak şarampole uçtu. Kazada, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 2’si çocuk olmak üzere 3 kişi de yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.