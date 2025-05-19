Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir şantiyede çalıştığı sırada fenalaşan vinç operatörü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden indirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan operatör, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay, saat 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir şantiyede çalışan kule vinç operatörü fenalaştı. Durumun fark edilmesinin ardından itfaiyeden yardım istenirken, kısa sürede olay yerine gelen ekipler merdiven yardımı ile operatörü bulunduğu yerden indirdi. 25 yaşlarında olduğu belirtilen operatör, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.