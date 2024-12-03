Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Birimi tarafından onaylanan bir projeyle, veteriner hekimlerin sorunları ve etik problemleri film olacak. Proje tanıtım ve saha çalışmaları için, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şule Sanal ve Şanlıurfa Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Menteş, Kars’a geldi.Kars Veteriner Hekimler Odası’nda düzenlenen toplantıda, akademisyenler Kars Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül ve veteriner hekimlerle bir araya gelerek projenin detaylarını paylaştılar.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Birimi tarafından onaylanan ve bütçelenen desteklenen bu proje, 2 yıl sürecek ve veteriner hekimlerin karşılaştığı sorunları ve etik problemleri ele alan bir film olarak hayata geçirilecek.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şule Sanal, veteriner hekimlerin etik problemlerini ele alan projeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sanal, projenin bilimsel niteliğini vurgulayarak şunları söyledi: “Bu proje, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Proje Birimi tarafından onaylanmış bütçeli bir proje ve iki yıl sürecek. İlk yıl, Türkiye genelindeki veteriner hekimlerden etik karar verme süreci ve etik problemlerle ilgili veri toplamaya çalışacağız. Bu verileri topladıktan sonra proje ekibiyle oturup senaryolaştıracağız. Senaryo, veteriner hekimliğindeki meslek etiği problemlerinden, belediye veteriner hekimliğinde, klinisyen olarak ya da mezbahada yaşanan sorunlardan seçilecek” dediKonuyla alakalı görüşlerini belirten Kars Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şule Sanal ve Şanlıurfa Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe Menteş hocalarımız mesleğimizin ülkemiz genelinde etik sorunlarını belirleme ve tarihe not düşmek anlamında yapacakları bu akademik çalışma için Ülkemizde veteriner hekimlik mesleğinin en üst düzeyde temsil edildiği Kars’ta, Odamızda ağırlamak bizler için gurur vericidir. Hocalarımıza mesleğimize verdikleri akademik katkı ve nazik ziyaretleri için şahsım ve meslektaşlarım adına teşekkür ederim” diye konuştu.