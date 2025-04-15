YRP 3. Olağan Kongresi için hafta sonu Elazığ’a gelen Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, MKYK Üyesi Mehmet Gül’ü işyerinde ziyaret ederek taziyelerini iletti. Erbakan “Mehmet Gül kardeşimiz, partimizin önemli bir değeri, ailesinin acısını yürekten paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"VEFAKAR VE CEFAKAR BİR DAVA ADAMI"

Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Mehmet Gül, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan'ın bu anlamlı ziyareti onun hem siyasi hem de insani ilişkilerdeki nezaketini ve dava arkadaşlarına verdiği değeri bir kez daha gözler önüne sermiştir diyerek açıklamasında şunları ifade etti:“Muhterem Genel Başkanımız Elazığ kongremizin öncesinde taziye için bizleri ziyaret ederek onurlandırmışlardır. Vefası ve samimiyeti ile her daim bizlerin gönlünde taht kuran kıymetli genel başkanımıza nezaketi için şükranlarımı sunuyorum.”

