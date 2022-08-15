Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından indirimin başlayacağı Tarım Kredi Marketlerinde sabahın ilk saatlerde sıraya giren vatandaşlar umduklarını bulamadı.

Tarım Kredi Marketlerinin tüm şubelerinde bugün başlayacağı açıklanan indirim duyurusunun ardından sabah erken saatlerde market önünde kuyruk oluştu. Elazığ’da şubelere giden vatandaşlar yoğunluk oluştururken kapıların açılmasıyla birlikte içeri girip alışveriş yapmaya başladı. Girdikleri Tarım Kredi Marketinde istedikleri indirimi bulamayan vatandaşlar dışarı da yağ fiyatlarının 147 lira olduğunu burada ise 146 lira olduğunu ifade etti. Bazı vatandaşlar ise fiyatların uygun olduğunu dile getirdi.

Markette yoğunluk olduğunu fakat fiyatların aynı olduğunu belirten Fatih Sertkaya, “Ben iki tane yağ aldım. Fiyatı da 130 lira falan olacak dediler fakat olmamış 146 liraya aldık. Tabi Allah devletimize zeval vermesin o ayrı bir konu. Fiyatlar şimdi mi yansımadı diye düşündük çünkü çok fazla bir yoğunluk var. Nasıl olsa yükselecek diye iki tane yağ aldım, evde kalsın dedim. Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu karar gayet güzel. Enflasyonun yüksek olması sadece Türkiye’de değil dünya genelinde var. İnşallah en kısa zaman da fiyatlar düşer daha iyi olur” dedi.

Ucuzluk olduğu için geldiklerini aktaran Yalçın Pekmezci, “Maalesef Cumhurbaşkanımızın açıkladığı rakamlarda ucuzluk yok. Beş ile 10 lira arasında indirimler var. O indirimlerde milleti çok memnun etmez. Fiyatlar eğer düşerse bunun geçici olmaması lazım. Devamlı olursa çok daha iyi olur. Ben bugün burada pirinç, mercimek ve yap aldım. Pahalı olduğu için başka bir şey alamadım” ifadelerini kullandı.