Erzurum’un Uzundere ilçesi sınırları içerisinde, Tortum-Uzundere yolu üzerinde nesli tükenmekte olan vaşak sürüsü görüntülendi. 4 adet vaşağın Tortum Çayı’na su içmek için indikleri esnada çekilen görüntüler, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin devam ettiğine dair önemli ipuçları verdi.Yoldan geçen araçların sesinden ürken vaşaklar, hızla dağlık alana doğru kaçtı. Bu nadir görüntüler, vaşakların doğal yaşam alanlarının korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, bölgede yaban hayatının korunması için daha fazla önlem alınması gerektiğini vurguluyor.Vaşaklar, Türkiye’de nesli tükenmekte olan türler arasında yer alıyor ve bu türün doğal ortamda görülmesi, bölgenin ekolojik zenginliği açısından büyük önem taşıyor.