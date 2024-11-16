Muş’un Varto ilçesinde, ’Geleceğe nefes insanlığa nefes’ teması çerçevesinde Varto Devlet Hastanesi bahçesinde iyilik fidanlarını toprakla buluşturdu.Muş’un Varto ilçesinde Hacı Şemsettin Bingölbalı Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nda okuyan öğrenciler, milli ağaçlandırma etkinlikleri kapsamında ’Geleceğe nefes insanlığa nefes’ teması çerçevesinde Varto Devlet Hastanesi bahçesinde iyilik fidanlarını toprakla buluşturdu. 11 Kasım milli ağaçlandırma günü olumsuz hava şartları nedeniyle bugüne ertelendi.Etkinlikte bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Fatih Arslan, "Peygamber Efendimizin ‘yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinde bir fidan olan kişi onu diksin’ buyurarak bizlere Allah’ın ayetlerinden bir ayet olan kâinata karşı bilinçli şuurlu bir hayat kazandırmayı aşılamıştır. Bizler bugün Varto’da ilk defa gerçekleştirilen ve hafızlarımızın elleri ile dikilen iyilik fidanlarımızın yarınlarımıza nefes olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.Yeşil vatana dikilen her fidanın ‘Geleceğe nefes, insanlığa nefes’ olacağı bilinciyle gerçekleştirilen etkinliğe katılan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdurrahim Kaplan, “Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sedat Binici ve müdür yardımcılarına, Diyanet Gençlik Koordinatörlüğüne, din görevlilerine ve hastane personeline özelliklede Kur’an kursu öğrencilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.Yatılı kız kuran kursu öğrencileri de ilk kez böyle bir etkinlik yaptıkları ve hastane bahçesinde ağaçlandırma yaptıklarıyla mutlu olduklarını dile getirdiler.