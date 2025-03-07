Vanmall’da Ramazan ayı etkinlikleri, Hacivat-Karagöz canlı sahne gösterisi ile başlıyor.Vanmall Alışveriş Merkezinde Ramazan ayı etkinlikleri başlıyor. Ramazan ayı boyunca ziyaretçilerine kültürel etkinlikler sunmaya hazırlanan Vanmall Alışveriş Merkezi, Hacivat-Karagöz canlı sahne gösterisi ile unutulmaz bir deneyim yaşatacak. GLA Yönetim Kiralama A.Ş. tarafından yönetilen Vanmall, Ramazan atmosferini geleneksel Türk tiyatrosunun en sevilen karakterleriyle canlandıracak."Hacivat-Karagöz’ün nostaljik dönemi Vanmall’da yeniden canlanıyor"Etkinliklerle ilgili açıklamada bulunan GLA Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, "Karagöz ve Hacivat, Türk tiyatrosunun en eski ve en sevilen karakterleri olarak, ziyaretçileri nostaljik bir yolculuğa götürecek. Bu sahne hem çocuklar hem de yetişkinler için keyifli bir fırsat sunuyor. Hem cumartesi hem de pazar günü saat 14.00 ve 16.00’da yapılacak olan etkinliğimiz ücretsiz olup, etkinliğimize tüm halkımız davetlidir. Amacımız Ramazan ayı boyunca halkımıza güzel ve keyifli dakikalar yaşatmaktır" dedi.