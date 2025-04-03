Van’da GLA Yönetim bünyesinde yer alan Vanmall Alışveriş Merkezi, sevgi evlerinde kalan çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.Van’ın önemli alışveriş merkezlerinden olan Vanmall AVM, Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde Edremit Sevgi Evi’nde kalan çocukları ağırladı. Vanmall AVM tarafından düzenlenen etkinlikte unutulmaz anlar yaşayan çocuklar, kendilerine sunulan sürprizlerle bayramın keyfini doyasıya çıkardı. Etkinlik kapsamında leziz yemek ikramından yararlanan çocuklar, çocuk eğlence merkezi tarafından hediye edilen oyun kuponlarıyla da eğlenceli bir deneyim yaşadılar. Renkli balon ve pamuk şekerlerinin dağıtıldığı etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de unutulmaz bir bayram günü geçirdi.Çocukların kalplerine dokunmayı sürdüreceklerinin altını çizen GLA Yönetim A.Ş., bu tür sosyal sorumluluk projelerinin bundan sonra da devam edeceğini bildirdi.Çocuklar ise kendilerine böyle bir imkanı tanıyan GLA Yönetim A.Ş.’ye teşekkür ettiler.