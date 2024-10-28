Van Rota Doğa Sporları Kulübü’ne üye 50 dağcı, Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’nü keşfederek unutulmaz bir gün yaşadı.Avrupa Komisyonu’nun Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan ve dünyanın ikinci büyük kalderası olan Nemrut Krater Gölü, sonbaharın gelişiyle birlikte renk cümbüşü oluşturuyor. Her hafta Van’ın farklı bölgelerinde etkinlikler düzenleyerek doğa bilincini artırmayı amaçlayan Rota Doğa Sporları Kulübü, bu hafta Nemrut Krater Gölü’nde bir yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinlik sırasında dağcılar, bölgenin sembolü haline gelen ayıları doğal ortamlarında gözlemleme fırsatı buldu. Dağcılar, göl çevresinde oluşan görsel şölenin tadını çıkararak keyifli anlar yaşadı.Van Gölü Havzası’nın tanıtımına katkı sağlamayı hedefleyen kulüp üyeleri, doğa yürüyüşü sırasında Nemrut Krater Gölü’nün büyüleyici manzarasını deneyimleyerek bölgenin güzelliklerine tanıklık etti.Konuya ilişkin bilgi veren Rota Doğa Sporları Kulübü yöneticilerinden Sedat Karacan, bölgenin doğal ve tarihi güzelliğini keşfetmek ve yeni rotalar çizmek için her hafta yeni bir etkinlik düzendiklerini belirtti. Karacan, "Büyük İskender’in Cenneti’ olarak da bilenen Nemrut Krater Gölü’nün maalesef gün geçtikçe kirletildiği farkedildi. Buna dikkat çekmek amacıyla katılımcılar çevredeki çöpleri topladı. Fakat çöp kutusu sayısının azlığı ve ağızlarının açık bulunmasından dolayı ayılar tarafından tekrar dökülmesi çevre temizliği için kesin bir çözüm olarak gözükmüyor" dedi.