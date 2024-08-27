Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 1’i kadın 12 kişilik grup, Türkiye’nin 4 bin 135 metre yüksekliği ile ikinci zirvesi olan Reşko Dağı Zirvesi’ne başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 1’i kadın 12 kişilik grup, Türkiye’nin en yüksek ikinci zirvesi olan Hakkari’deki 4 bin 135 metre yüksekliğindeki Cilo Dağı’nın Reşko Dağı Zirvesi’ne başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi. Grup, Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez rehberliğinde 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı’nın Reşko Zirvesi’ne tırmandı. Grup, “Van Gölü temiz kalsın kirlenmesin” pankartı açarak bir kez daha Van Gölü’nün kirletilmemesi, temiz kalması yönünde farkındalık oluşturarak vatandaşları uyardı. 2 günlük tırmanışın ardından Sat Buzul Gölleri’ne de uğrayan doğaseverler Van’a döndü.Reşko Dağı zirve tırmanışını dün yaptıktan sonra bugün Morgedik Yaylası’ndan ayrıldıklarını ifade eden Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, “Şu anda Sat Buzul Gölleri’ne geldik. Burada da kısa bir süre kaldıktan sonra ayrılıyoruz. Reşko Dağı zirvesinde etkinlik yapmak güzeldi” dedi.