Kars’ta elini patosa kaptıran bir kişin parmakları koptu.Olay merkez Kocabahçe köyünde meydana geldi. M.B. (31) kadın, balya halinde olan otları patos makinesinden geçirirken, elini patos kayışına kaptırdı. Eli patos kayışında sıkışan M.B.’nin 2 parmağı koptu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.B. ambulansa alınarak Harakani Devlet Hastanesi’ne getirildi.İlk tedavisi burada yapılan M.B.’nin Erzurum Bölge Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.