Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Muradiye Şelalesi’nde hafta sonu nedeniyle büyük yoğunluk yaşandı.Her mevsim olduğu gibi yaz aylarında da cıvıl cıvıl olan Muradiye Şelalesi, yurdun dört bir yanında ziyaretçi akınına uğruyor. Kışın donmuş görüntüsü yazın ise gürül gürül akan suyuyla büyük ilgi gören şelale, bu mevsimde de yoğun ilgi görüyor. Bendimahi Çayı’nda bulunan şelale, 20 metre yükseklikten akan coşkulu suyuyla seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturuyor. Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçilerin yanı sıra turistlerin de ilgi gösterdiği şelale, yılın her döneminde yansıttığı farklı güzelliklerle hayranlık uyandırıyor.Edirne’den Van’a geldiğini söyleyen Eren Karoğlu, "Ailece buraya geldik ilk defa Muradiye Şelalesi’ni görüyorum. Herkesin gelip burayı görmelerini tavsiye ediyorum" dedi.