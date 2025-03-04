Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda otomobilin bagajında 6 düzensiz göçmen ile 1 şüpheli yakalandı.Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyonları devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde kaçak göçmen taşıdığı ihbarı alan jandarma otomobili takibe aldı. Düzenlenen operasyonda otomobilin bagajında 6 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Şüpheli şahsa toplam 294 bin 258 TL cezai işlem uygulanırken, kaçak göçmenler ise Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.