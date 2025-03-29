Van’ın Başkale ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Böğrüpek Mahallesi’nde ikamet eden Bişar Uğurlu’ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından yangın çevre evlere sıçramadan söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.