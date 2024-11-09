Uluslararası RoboSpor Derneği Federasyonu (FIRA) ve FIRA Avrasya Bölge Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği "Dünya Robot Kupası" yarışmasının Avrasya etabı, Van’da 3 gündür heyecanla sürüyor.Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen yarışmaya Türkiye başta olmak üzere 7 farklı ülkelerden toplam 130 takım katıldı. Takımlar; yapay zeka, sensor teknolojisi, makine öğrenimi ve gelişmiş mekanik tasarımları içeren projelerini stantlarda tanıtarak ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Bugün sona gelinen etkinliğe katılan yarışmacılar, özgün robotik projeleriyle en iyi dereceyi almak için yarıştı. Yarışmaların sonunda başarılı ekiplere sertifika verilecek.Etkinliğe Van’dan katılan Eda Başak isimli öğrenci, özgün robotik projeleriyle en iyi dereceyi almak için yarıştıklarını belirtti. Ürettikleri CNC makinesiyle yarışmaya katıldıklarını ifade eden öğrenci, “Cihazımız kesimlerde ve baskı işleri gibi birçok alanda kullanılabilecek. Normal CNC makinelerinin taşıması zor ve fiyat farkı daha yüksektir. Bizim cihazımın ise fiyatı onlara göre daha az olacaktır. Yarışmalara Türk olarak sadece iki kolej tek katıldı. Hedefimiz ilk üçe girerek Güney Kore’ye gitmektir” dedi.Robot yarışlarını bugün Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu izledi.