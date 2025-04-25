Van’da toz taşınımı sonrası etkili olan yağışla birlikte araçları çamurla kaplanan vatandaşlar oto yıkamacılara akın etti.Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından dün gece saatlerinde Van’da toz taşınımı etkili oldu. Ardından etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte açık alanda park halindeki araçlar, çamurla kaplandı. Sabah araçlarının halini gören sürücüler, beklenmedik manzarayla karşılaşınca soluğu oto yıkamacılarda aldı. Yağışın ardından oto yıkamacılarda yoğunluk yaşanırken, bazı vatandaşlar araçlarını yıkatmak için yarım saate yakın sıra beklediklerini belirtti. Araç sahipleri, çamurlu yağışın özellikle kaportada leke ve kalıcı iz bırakabileceğini ifade ederek, hızlı müdahale gerektiğini kaydetti.