Van’da akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 ila 15 dereceye kadar düştüğü kentte, yoğun kar yağışı çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı kent merkezinde vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatırken, Van’a yapılması planlanan Ankara ve İstanbul uçak seferleri iptal edildi.Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Van ve çevresinde aralıklı kar yağışı beklendiği belirtildi. Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusundaki uyarılarını yineledi.Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.