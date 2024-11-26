Van’da akşam saatlerinde başlayan, ilerleyen saatlerde etkisini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü.Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 ila 4 dereceye kadar düştüğü kentte, kar yağışı etkisini artırarak kısa sürede çevreyi beyaz örtüyle kapladı. Yoğun kar, kent merkezinde vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Van, Bitlis ve Hakkari illerinde kar yağışının yoğun şekilde devam edeceği belirtildi. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde tipi, kar savrulması, karayollarında buzlanma ve don olaylarının görülebileceği ifade edilirken, sürücülere ve vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.Türkiye genelinde kuraklık endişesinin arttığı bir dönemde kar yağışını memnuniyetle karşıladıklarını belirten vatandaşlar ise, “Yağışlar hem tarımsal hem de su kaynakları açısından büyük önem taşıyor. Kar berekettir, bu yüzden mutluyuz” dedi.