Van’ın İpekyolu ilçesinde birçok yaban kuşunu barındıran sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesinde Van Gölü sahilinde bulunan sazlık alanda çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Birçok yaban kuşunun bulunduğu alandaki yangının büyük bir kısmı kendiliğinden sönerken kalan alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.