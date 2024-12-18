Van’ın Erciş ilçesinde vurduğu 2 yaban tavşanı sosyal medya hesabından paylaşan şahsa 14 bin 257 lira idari para cezası uygulanacak.Van’ın Erciş ilçesinde İ.Ç. isimli şahıs, vurduğu 2 yaban tavşanı sosyal medya hesabından paylaştı. Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Tekler Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından yapılan araştırmada paylaşımı yapanın İ.Ç. olarak tespit edildi. Şahıs hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 bin 257 TL idari para cezası ve vurulan iki yaban tavşanı için 6 bin TL tazminat kararı alındı.