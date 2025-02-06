Van’da usulsüz tedavi yapan bir kişi yakalandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince halkın dini inançlarını sömürerek haksız kazanç elde eden şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz İpekyolu ilçesinde usulsüz tedavi yaparak ‘Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Sureti İle Dolandırıcılık’ suçunu işleyen 1 şahıs ikametinde suç üstü yakalanmıştır. Şahsın ikametinde yapılan aramada; tedavi yaptığı masa çekmecesinde suç geliri olduğu değerlendirilen 2.200 TL, ve çeşitli metaryeller ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.