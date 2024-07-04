Van’ın Erciş ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinden bulunan Alkasnak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen kamyonet, önünde seyreden 06 DY 6217 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polise Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan yaralı ekipler tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslime dildi. Yaralı bölgeye sevk edilen ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.