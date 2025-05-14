Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Devlet Konservatuvarı ve İpekyolu Gençlik Merkezinin işbirliğiyle "Tiyatro Dekorları Maket Sergisi" açıldı.İpekyolu Gençlik Merkezinde 14-19 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak olan "Tiyatro Dekorları Maket Sergisi"nin açılışına Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir ve sergi küratörlüğünü yapan Prof. Dr. Adnan Tönel katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir; Prof. Dr. Adnan Tönel’e teşekkür belgesi ve eserleri ile katılım sağlayan gençlere ise katılım belgesi takdim etti.19 Mayıs gününe kadar İpekyolu Gençlik Merkezi’nde devam edecek olan sergiye dekor maketleri ile Diyar Karacadağ, Mehmet Şenol, Merve Akyüz, Eda Gök, Hatice Keleş, Sanem Kalkan, Duygu Nur Dişyapan, Güzel Gizem Güneş, Mazlum Babat, Fırat Akbulut, Emrah Çalt, Metin Demircioğlu ve Sibel Numaş katıldı.