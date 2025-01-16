Bitlis’te vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kurt, tedavi edildiği Van’da sağlına kavuşarak doğal yaşam alanına bırakıldı.Bitlis’in Tatvan ilçesinde 15 Aralık 2024 tarihinde vatandaşlar tarafından yol kenarında yaralı olarak bulunan kurt, yapılan ihbar üzerine Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı. İlk müdahalenin ardından yaralı kurt, ileri tedavi ve rehabilitasyon için Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sevk edildi. Merkezde yapılan kontrollerde, kurdun sağ ön ayağında ezilme nedeniyle yürüme güçlüğü yaşadığı tespit edildi. Uygulanan özenli tedavi sonrası kurt kısa sürede eski sağlığına kavuştu. Rehabilitasyon süreci tamamlan kurt, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Van Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğal alanına bırakıldı.