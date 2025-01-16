Hakkari’de doğada bitkin halde bulunan kaya kartalı, Van’daki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.Hakkari’de vatandaşlar tarafından doğada bitkin halde bulunan kaya kartalı, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Hakkari İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaya kartalı tedavisi yapılmak üzere Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibince tedavisi tamamlanan kaya kartalı, halkalandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.