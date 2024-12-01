Van’ın Çatak ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları görüntülendi.Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan su samurları, zaman zaman Türkiye’nin farklı illerinde ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Van’ın Çatak ilçesinde görülen su samurları, Çatak (Norduz) Çayı’nda görüntülendi. Çatak Çayı’nda bulunan su samurlarının, alabalık işletmelerine girerek balıkları avladığını gören işletme sahipleri, durumu Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirdi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personelleri, gerekli incelemeleri yapmak üzere olay yerine gitti. Şube Müdürü Muhammet Demir, işletme sahipleriyle yaptığı görüşmelerde, işletme sahiplerinin çaydaki su samurları sayısının son zamanlarda arttığını, artan su samurlarının yiyecek bulabilmek için alabalık işletmelerine girdiğini ve burada bulunan anaç ve porsiyonluk balıkları avladıklarını bildirdiğini ifade etti.Şube Müdürü Demir, işletme sahiplerine bilgilendirme ve önerilerde bulunarak su samurlarının dere, çay, göl ve deniz kıyılarında yaşadığını ve besinlerinin büyük bir kısmını balıkların oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, su samurlarının alabalık işletmelerinde meydana getirdiği zararları en aza indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak için alabalık havuzlarının etrafının tel çitlerle çevrilmesi ve havuzların üzerinin su samurlarının parçalayamayacağı ağlarla kapatılması gerektiğini önerdi.Demir, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) yayınladığı listeye göre su samurlarının nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve bu nedenle öldürülmelerinin yasak olduğunu da hatırlattı.Ekipler, yapılan bilgilendirmenin ardından işletmeleri gezerek, su samurlarının verdiği zararları tespit etti.