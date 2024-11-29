Van Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeli personeli işten çıkarma skandalına Bem-Bir-Sen’den tepki geldi.Hukuksuz işleme son verilmesi çağrısı yapan Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın, Van Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ Genel Müdürlüğü’nde sözleşmeli personelin, işlerine son verilmek istenmesine tepki gösterdi. Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) bünyesinde görev yapan sözleşmeli personelin sözleşmelerinin 31 Aralık 2024 tarihinden itibaren yenilenmeyeceği yönünde tebligatlar yapıldığını söyledi. Yaşanan gelişme üzerine basın açıklaması yapan Altın, Van Büyükşehir Belediye Başkanına ve VASKİ Genel Müdürüne “Yanlıştan dönün ve bu hukuksuz işleme son verin” çağrısı yaptı."Belediye başkanlarına mobbing suçlaması"Harun Altın, yaptığı açıklamada, özellikle 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından belediyelerdeki yönetimin değişmesinin etkilerini dile getirdi. Altın, yeni belediye başkanlarının, çalışanlar üzerinde mobbing uyguladığını ve sendika üyelerinin istifaya zorlandığını iddia etti. Sendika üyelerinin bilerek civar ilçelere tayin edildiği ve aile bütünlüklerinin bozulduğu gibi suçlamalarda bulundu. 29 Kasım 2024 tarihinde mesai saatinin bitimine yakın bir süreçte, sözleşmeli personellere sözleşmelerinin yenilenmeyeceğine dair belgelerin tebliğ edildiğini ifade eden Altın, bu işlemin hukuksuz olduğunu ve aceleyle, kasıtlı olarak bu zaman diliminde gerçekleştirildiğini savundu. Sendikanın tüm üyelerine seslenen Harun Altın, Bem-Bir-Sen’in Türkiye’nin etkili ve yetkili sendikası olduğunu belirterek, sözleşmeli personel için gereken hukuki sürecin başlatılacağını aktardı. Sendikanın avukatları tarafından yürütülecek sürece ilişkin olarak tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Altın, söz konusu personellerin direkt memur kadrosuna geçiş yapacaklarına dair genelgeye değinerek avukatların süreci en hızlı şekilde yöneteceğini vurguladı.Başkan Altın, Van Belediye başkanlarına son olarak, uygulanan bu kararın Van halkına zarar verdiğini dile getirerek, bu yanlıştan dönülmesi çağrısında bulundu. Yapılan hukuksuz işleme son verilmesini dile getiren Altın, seçimden bu yana yapılan doğru tek iş olacağını ifade ederek, "Bilindiği üzere 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrası belediyeler de DEM Partili belediye dönemi başladı. Demokrasiden insan haklarından kadınlardan eşitlikten özgürlükten haktan ve adaletten bahseden belediye başkanların dan sendikamız üyelerine yapılmayan mobing kalmadı. Başta sendika üyelerimizi zorla istifa ettirmek olmak üzere birçok üyemizi civar ilçelere görevlendirmek suretiyle aile birliğini bozacak şekilde mobbing uygulamaya ve zulüm etmeye başladılar. Son olarak 29 Kasım 2024 tarihin de mesai saati bitiminde sözleşmeli personelleri çağırarak sözleşmelerinin yenilenmeyeceğine dair evrakları tebliğ etmeye başladılar. Yaptıkları işlem tamamiylen hukuka aykırı ve yangından mal kaçırır gibi mesai saatini bilerek tercih etmişlerdir" dedi.Sendikamıza üye olan her bir sözleşmeli üyeye şunu gönül rahatlığıyla söylemek istiyorum; Sendikamız Türkiye’nin etkili ve yetkili tek sendikasıdır. Söz konusu durumla alakalı tüm hukuki süreci yönetecek avukatlarımız hazırdır ve en hızlı biçimde sürecin yürütmeyi durdurma ve iptal kararı olacak şekilde tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır" dedi.Altın, "En son yapılan sözleşmeli personel alımından sonra Resmî gazete de yayınlanan genelgede de belirtildiği üzere arkadaşlarımız esasen 3+1 kuralına tabidirler. Süreleri dolduğu gibi direk memur kadrosuna geçeceklerdir. Söz konusu bu durum için belediye başkanlarına çağrım şudur; Hukuksuz işlem yapıyorsunuz yaptığınız işlem Van halkına cezadır, bu yanlıştan dönün ve seçimden bu yana yapacağınız tek doğru iş bu olsun" şeklinde konuştu.