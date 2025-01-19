Van-Özalp karayolunda sabah saatlerinde başlayan yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.Van-Özalp karayolunda sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sisten sürücüler olumsuz etkilendi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 3 metreye kadar düştüğü bölgede sürücüler araçlarının farlarını yakarak ilerledi. Sisle birlikte yol kenarındaki ağaçların kırağı tutması ise ortaya güzel görüntüler çıkardı."Bölge genelinde kar yağışı bekleniyor"Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin kar yağışlı sistem etkisine gireceği tahmin edilmektedir. Bitlis, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinin gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının ani düşmesi ve yağış alan bölgelerde yerin karlı ve ıslak olmasına bağlı olarak bölgesel sis hadisesi, gizli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Kar yağışlı sistemi yarın sabah saatlerinde Muş ve Bitlis illerinde, öğle saatlerinde ise Hakkari ile Van ili çevrelerinde etkisini kaybeeceği tahmin edilmektedir. Kar yağışına bağlı yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikle tipi ve kar savrulması, eğimi dik yamaçlarda kar akması ve çığ tehlikesi, Güzeldere, Kuzgunkıran ve Kurubaş geçitlerinde gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüşte azalma, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.