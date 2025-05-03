Van merkezindeki bazı mahallelerde çok sayıda binanın çatısı fırtına nedeniyle yerinden söküldü, çok sayıda mahalle elektriksiz kaldı.Van merkez ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına çatıları yerlerinden söktü. Gecenin geç saatlerinde çıkan kuvvetli rüzgâr ve fırtına, kent genelinde büyük çapta ağır hasarlara yol açtı. Dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak devam eden şiddetli fırtına bazı binaların çatılarını uçururken, ağaç dallarının kırıldı, araçlar hasar gördü. Fırtınadan dolayı birçok bölgede elektrik kesintileri de yaşandı."Birçok mahalle elektriksiz kaldı"Dün akşam saatlerinde saatte 25-30 kilometre hızla esen rüzgarla birlikte, Van genelinde 33 mahallede elektrikler kesintisi yaşandı. Vatandaşlar, şehrin enerji altyapısının köklü bir şekilde yenilenmesini, eski trafoların değiştirilmesini ve ağaçlarla iç içe geçmiş havai hatların yer altına alınmasını talep ediyor. VEDAŞ ve sorumlu taşeron firma Türkerler Grubu’na çağrıda bulunan halk, kalıcı çözüm için zaman kaybetmeden harekete geçilmesini bekliyor.Elektrik kesintilerinin yıllardır sürdüğüne dikkat çeken vatandaşlar, sabırlarının tükendiğini, Van gibi büyük bir şehirde bu çağda bu kadar sık ve uzun süreli kesintiler kabul edilemez olduğunu söylediler. Yetkililerden kalıcı çözüm beklediklerini ifade eden vatandaşlar, özellikle elektrik hatlarının yer altına alınması ve eski trafoların yenilenmesi yönünde atılacak adımların, hem kesintilerin önüne geçeceği hem de şehre modern bir görünüm kazandıracağı ifade ettiler.