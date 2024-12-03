Van’ın İpekyolu ilçesinde seyir halindeki hafif ticari kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Vali Mithatbey Mahallesi’nde meydana geldi. A.K. yönetimindeki kapalı kasa hafif ticari kamyonetin hareket halindeyken motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Durumu gören sürücü, aracı kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.Çevredeki vatandaşlar, yangın söndürme tüpü ile araca müdahale ederken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.Kamyonetin motor kısmında maddi zarar meydana geldi.