Van’da öğle saatlerinde aniden etkili olan yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.Van’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, vatandaşı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korunurken, bazı vatandaşlar ise yağmura yakalanmamak için kapalı mekanlarla iş yerleri saçaklarına sığındı. Yağmur nedeniyle kısa süre içerisinde cadde ve sokaklardaki su birikintileri vatandaşlara zor anlar yaşattı.Yağmur nedeniyle Lokman Hekim Hayat Hastanesine sığınan Rıdvan Özçek isimli vatandaş, yağmurun bereket olduğunu ifade ederek, “Batıda havalar sıcak olurken bizim burada mükemmel bir hava var. Birkaç yıldır kuraklık vardı ama bu sene mükemmel bir hava var. Van’ın Çaldıran ilçesinde de dün akşam yağmur nedeniyle sel oluşmuş. Öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Temmuz yağmurları eskiden de vardı. Gerçi birkaç yıldır yoktu ama aynı geçmiş zamanki gibi devam ediyor. Hava durumunu da fazla takip etmiyoruz. Mağdur kaldık. Ama mağdur kalmamız her zaman olmaz, şimdi çıkıp gideriz. Yeter ki yağmur yağsın, yeter ki bereketlensin” dedi.