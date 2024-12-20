Van’da otomobilin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, gece İpekyolu Caddesi üzerindeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CKN 277 plakalı Skoda marka otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada hurdaya dönen aracın motoru yaklaşık 50 metre uzağa fırladı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçtan yaralı halde çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.