Van’daki camilerde Ramazan ayında karşılıklı Kur’an-ı Kerim okunması olarak bilinen mukabele geleneği manevi atmosferiyle başladı.İslam dünyasında 14 asırdır süren mukabele geleneği, Van’da bu yıl yoğun katılımla gerçekleşiyor. Hazreti Ömer Camii İmam Hatibi M. Emin Akan’ın tilavetiyle vatandaşların büyük bir özlemle takip ettiği mukabele, Ramazan ayında her gün öğle ve ikindi namazından sonra gerçekleştiriliyor. Vatandaşın ilgisiyle devam eden mukabele geleneğinde cami imam hatipleri ile hafızların tilaveti, caminin kubbesinden hoş bir seda olarak yükseliyor."Mukabele geleneği asırlardır sürüyor"İHA muhabirine konuşan imam hatip M. Emin Akan, Ramazan ayının Kur’an-ı Kerim’in vahyedilmeye başlandığı mübarek bir ay olduğunu belirtti. Akan, "Mukabele geleneği de bu ilahi vahiy sürecine dayanır. Hazreti Cebrail, Ramazan ayında Hazreti Peygamber’e Kur’an’ı okur, o da Hazreti Cebrail’e karşılık verirdi. Bu karşılıklı okuma geleneği, İslam ümmeti tarafından asırlardır sürdürülmektedir. Elhamdülillah, bugün de camilerimizde ve evlerimizde mukabele geleneğini yaşatıyoruz. Bizler de Hazreti Ömer Camii’nde öğle ve ikindi namazlarından sonra cemaatimizle birlikte mukabeleyi sürdürüyor, hatimle teravih namazı kılarak Ramazan’ın manevi bereketini paylaşıyoruz. Ramazan ayının en büyük hikmetlerinden biri, feyiz ve bereketiyle donanmaktır. Kur’an-ı Kerim’in bu ayda indirildiği ve orucun farz kılındığı ay olarak Ramazan, müminler için büyük bir fırsattır" dedi.