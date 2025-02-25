Van’ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında alevlere teslim olan prefabrik ev, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Buzhane Mahallesi Zümrüt 2. Sokak üzerinde bulunan Şener Demircioğlu’na ait prefabrik evde çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Tuşba ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler inceleme başlattı.