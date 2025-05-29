Van’ın Erciş ilçesinde park halindeki bir araca çarpan otomobil, kazanın ardından alev alarak tamamen yandı.Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece 00.35 sularında Erciş ilçesi sahil yolunda meydana geldi. V.Y. yönetimindeki otomobil, seyir halinde iken park haindeki kapalı kasa hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve Erciş itfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otomobilden geriye hurda yığını kaldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.