Van’da olumsuz hava şartları nedeniyle nedeniyle İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde okullar 1 gün tatil edildi.Van Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde ilimiz genelinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düşeceği öngörüsüyle oluşacak buzlanma ve don olayı neticesinde kara ulaşımında oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliğini tehlikeye atacak bir kaza riskine karşı; İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde 28 Kasım 2024 Perşembe günü resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır” denildi.