Van’ın Edremit ilçesi sınırları içerisinde bulunan sahil yolundaki aydınlatma direğinde kısa devre nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre yangın, Van Gölü Sahil Yolu’nda bulunan aydınlatma direğinde meydana geldi. vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çevredeki aydınlatma direklerine kısa bir süreliğine elektrik verilmedi. Olayda herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, yangının etkili olan kar yağışında dolayı kısa devreden oluştuğu belirtildi.