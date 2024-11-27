Elazığ’da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları ekiplerin çalışması sonucu açıldı.Elazığ’da pazar günü başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından şehir genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 547 köy yolunun 230’u ulaşıma kapanmıştı. Elazığ Valiliği koordinesinde, İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışından sonra kapanan 230 köy yolunun 201’ini sabah saatlerinde açmıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, akşam saatleri itibariyle kent genelinde kapalı olan 29 köy yolunu da açarak kar yağışından dolayı kapalı köy yolu olmadığını bildirdi.