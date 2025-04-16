Van’da dünden beri belli aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor.Van’da dün akşam saatlerinde başlayıp belli aralıklarla etkili olan kar yağışı ve sis yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Van-Hakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye düşmesiyle sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyretti. Yoğun kar yağışından dolayı 1 Nisan’da yaz lastiği uygulamasına geçen sürücüler Kurbaş Geçidi’nde zor anlar yaşadı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolu açık tutmak için çalışma yürüttü.