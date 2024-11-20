Van’ın Edremit ilçesinde narkotik polisi tarafından metruk binada yaptığı operasyonda 12 kilo 900 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Edremit ilçesinde metruk bir binada şüpheli şahsın uyuşturucu madde depoladığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli şahsın üzerinde ve metruk binada yapılan aramada; 12 kilo 900 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.